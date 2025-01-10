Адвокат главы исполкома Актаныша оспаривает его арест после двух задержаний

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность водворения в СИЗО руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова. Его обвиняют в получении взятки, превышении полномочий и афере с поборами на Сабантуй. Защита считает арест незаконным, — передает журналист «Реального времени».

«Я усматриваю процессуальные нарушения в том, что самую суровую меру избрали при повторном задержании. Через две недели после того, как задерживали Ильясова, и после двух суток в ИВС отпустили, — пояснил адвокат Руслан Ашрафуллин. — Поскольку оба дела объединили, то следствие должно было представить веские основания — пытался скрыться, препятствовал, оказывал давление, но ничего этого суду не представили».

Также в своей жалобе защитник указал на искажение информации в протоколе задержания главы исполкома. По его данным, домой к Ильясову сотрудники БЭП пришли в 6 утра, после чего он лишился свободы, а в протоколе указали время фактического задержания уже после обеда, когда его под конвоем привезли в здание СК в Набережных Челнах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одним аргументом защиты является состояние здоровья обвиняемого — хроническое заболевание дыхательных путей, из-за которого его признали инвалидом.

Напомним, в первый раз Рустема Ильясова задержали 20 ноября 2024 года. По версии следствия, еще на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения. Данный эпизод следователи квалифицировали как превышение полномочий и мошенничество, но уже 22 ноября отпустили фигуранта под подписку о невыезде.

Ранним субботним утром 7 декабря в шестом отделе Следкома по Татарстану возбудили еще одно дело против Ильясова. А уже в понедельник 9 декабря Набережночелнинский горсуд отправил задержанного в СИЗО. Именно это решение сегодня предстоит оценить апелляционной инстанции. Пересылка материалов растянулась на месяц.

Новый эпизод дела главы исполкома — более тяжкий. Как полагают следователи, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Шириева — стройматериалами и работой по монтажу витражей и дверных проемов всего на сумму не менее 1 млн 30 тыс. рублей. Монтаж производился в магазине «Победа», фактически принадлежавшем семье главы исполкома, взяткодателем двигало желание заручиться покровительством крупного чиновника в надежде, что тот использует свой авторитет с пользой для «Строймуса», заинтересованного в муниципальных контрактах и их своевременной оплате.

Претензии следствия Ильясов пока не комментировал. Показания по самому тяжкому эпизоду не давал со ссылкой на конституционное право не свидетельствовать против себя.