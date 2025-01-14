Эксперты дали прогноз развития рынка коммерческой недвижимости в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Прошлый год для рынка коммерческой недвижимости России стал лучшим за всю историю — объем инвестиций впервые превысил 1,225 трлн рублей. Многие тенденции 2024-го будут актуальны и в 2025-м, считает большинство опрошенных «Реальным временем» экспертов.



— В следующем году, я считаю, и для этого есть предпосылки, рынок коммерческой недвижимости будет также расти, но мы говорим про ликвидные коммерческие помещения. Потому что дефицит площадей сохраняется, к нам больше едут, у нас готовы покупать и брать в аренду готовые помещения. Но при этом у нас количество помещений не растет в той динамике, которую требует спрос, — заявил учредитель «ДОФ» Вячеслав Пимурзин.

Ставки аренды на офисные помещения продолжат расти в 2025 году в связи со сложившейся экономической ситуацией и дефицитом площадей на рынке, считает полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. Кроме того, она допускает зарождение и такое же стремительное развитие формата built-to-suit в Казани на офисную недвижимость, как и на рынке складской недвижимости.

Прогнозы развития сегмента торговой недвижимости таковы:

снижение темпов и объема строительства ТЦ крупного формата, основанное на инвестиционной привлекательности малых форматов торговой недвижимости;

сохранение спроса на коммерческие помещения в составе жилых комплексов при активном росте стоимости; прирост российских игроков в структуре арендаторов ТЦ;

ротация текущих арендаторов и обновление концепций магазинов, открытых 5—10 лет назад, в связи с постепенным ростом ставок аренды;

индексация ставок аренды выше предусмотренной договорами индексации на фоне роста расходов и увеличения кадастровой стоимости.

Подробнее — в материале «Реального времени».