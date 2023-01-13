Дмитрий Песков призвал не открывать «ящик Пандоры» в вопросе о гражданах, покинувших Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил актуальность темы ограничений для уехавших из страны граждан, но при этом призвал не открывать «ящик Пандоры» в этом вопросе. Об этом сообщает издание Life.

— Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки, — сказал он.

Помимо этого, представитель Кремля призвал создавать такие условия, при которых граждане, покинувшие Россию, хотели бы вернуться обратно на Родину без вражеского настроя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться, — заключил Песков.

Напомним, многие уехали из России после начала специальной военной операции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество тех граждан, которые покинули страну, но продолжают оскорблять ее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов