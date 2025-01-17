В суде по «раскулачиванию» свидетель рассказал, как мэр Бугульмы сбил цену на хоромы в два этажа с барбекю и сауной

За апартаменты в два этажа и 220 квадратов продавец получил 5 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Высокогорском суде Казани допросили продавца роскошной квартиры в Бугульме, новым собственником которой в 2015 году стал мэр города Линар Закиров. В договоре по сделке была указана сумма в 2,9 млн рублей, при этом, со слов прежнего владельца, он хотел продать хоромы в два этажа с выходом на крышу, оборудованием и мебелью за 10-12 млн рублей, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Бизнесмен Дмитрий Беспалов рассказал, что купил две квартиры на девятом этаже дома по улице Джалиля в 2003 году за 1 млн, объединил их между собой, затем присоединил часть технического этажа, увеличив высоту помещений до 5 метров и пробив выход на крышу. Общая площадь составила 220 кв. метров.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В квартире оборудовал камин, два санузла, в одном из которых появились джакузи и сауна, а на крыше оборудовал зону барбекю. Также в квартире появился оборудованный мебелью кабинет, кухонный и спальный гарнитуры итальянского производства, отдельная кухонная мебель на крыше, а также спортивный зал.

«Занимался бизнесом, деньги были», — объяснял бывший владелец суду. С его слов, он регулярно брал кредиты для пополнения оборотных средств и работы своего супермаркета, а в 2015-м возникли проблемы с погашением, поэтому задумался о продаже квартиры. Оценил ее вместе со всеми улучшениями и мебелью в 12 млн рублей, однако объявлений о продаже не давал. Мог поделиться со знакомыми.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Каким образом о квартире узнал Закиров, Беспалову неизвестно. Говорит, тот пришел посмотреть объект вместе с помощником, раньше с ними не встречался. Продавец уверяет — назвал потенциальному покупателю цену в 10 млн, но тот предложил уполовинить эту сумму, и Беспалов согласился. О чем сейчас очень жалеет. Говорит — и за 30 млн бы не продал.

При этом свидетель утверждает — получил наличными 5 млн рублей, однако подписи ставил на двух договорах — один был на 2,9 млн рублей непосредственно по квартире, второй — по произведенным в ней улучшениям и оборудованию. К слову, второй договор в декларациях Закирова проверяющие не нашли. При этом в своем иске прокурор республики Альберт Суяргулов отмечал — сделка по квартире на улице Джалиля имеет признаки занижения цены. Однако предметом иска эта роскошная жилплощадь не является.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат Ирина Каплун, одна из девяти московских защитников Закировых сегодня вновь просила закрыть процесс, ссылаясь на то, что негативные последствия публикаций чувствуют члены семьи, не являющиеся ответчиками. Суд оснований для удовлетворения ходатайства не нашел.

Обещавшая приехать на сегодняшнее заседание мать мэра Фатыма Закирова слово не сдержала.

Напомним, перечень объектов, лишь первый из них зарегистрирован на двоюродного брата Закирова, остальные — на мать:

дом 213 кв. м с участком в деревне Берлек Бугульминского района (в 2018-м приобретен 2,9 млн рублей);

квартира 66 «квадратов» и помещение кладовой в ЖК «Немецкий квартал» Бугульмы (куплены в июле 2016 года за 2,31 млн по договору долевого строительства);



квартира 127,5 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (август 2016 года, 16 млн рублей);

нежилое помещение 11,8 кв. м — место на парковке ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (апрель 2017-го, 500 тысяч рублей);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаже 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору — покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей).

Также при проверке сотрудники прокуратуры и управления по антикоррупционной политике при Раисе Татарстана обнаружили значительные траты по банковским картам мэра, в том числе — кредитным. В период 2014–2022 годов отчисления составили 35 млн рублей, что, по мнению проверяющих, на 10,5 млн рублей выше официального дохода бугульминского главы за тот же период.

Деньги тратились на командировки и турпоездки в 19 стран во всех частях света, за исключением Австралии. А еще на закупку брендовой одежды и аксессуаров в элитных бутиках Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent, Burberry, Christian Dior, а также в бутиках ювелирных изделий и дорогих часов Mercury и Ahmed Seddiqi & Sons.