Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и разрушительной

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России категорически отверг идею о возможности заморозки вкладов, назвав ее абсурдной и крайне опасной для финансовой стабильности страны. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора в телеграм-канале.

В ЦБ подчеркнули, что подобный шаг не только является грубейшим нарушением прав граждан и компаний на распоряжение своими активами, но и подорвет основы всей банковской системы. «Эта идея абсурдна», — заявили представители регулятора.

Банк России пояснил, что банковская система функционирует за счет привлечения свободных средств населения и компаний, которые в дальнейшем используются для выдачи кредитов заемщикам. Заморозка вкладов, по мнению ЦБ, приведет к тому, что никто не захочет хранить деньги в банках, что, в свою очередь, лишит банки возможности кредитовать экономику.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В случае заморозки вкладов и ограничения возможности для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику, — отмечается в сообщении.

2025 год экономика России встречает с самой высокой за всю историю ключевой ставкой, почти двузначной инфляцией и, несмотря на эти два неблагоприятных фактора, с впечатляющим ростом почти в 4%. Надолго ли поставила на паузу дальнейшее увеличение ставки глава Нацбанка Эльвира Набиуллина, удастся ли регулятору затормозить инфляцию, которая пока только набирает обороты, и что во всей этой экономической ситуации будет с рублем — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Рената Валеева