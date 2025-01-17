Мать мэра Бугульмы не сдержала обещание — не приехала на суд по «раскулачиванию»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Высокогорском райсуде Татарстана возобновился процесс по иску прокурора республики на 60,3 млн рублей к главе Бугульминского района и его близким. Вопреки обещаниям Фатымы Закировой, просившей отложить прошлое заседание и дать ей возможность лично участвовать в нем, сегодня в зале суда мать мэра не появилась, — передает с места журналист «Реального времени».

Не приехал и главный ответчик Линар Закиров. Интересы обоих Закировых сегодня будет представлять московский адвокат Ирина Каплун, чьи коллеги по бюро уже участвовали в деле.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, всего по доверенности интересы мэра и его матери в данном деле могут защищать 9 московских адвокатов. Двоюродный брат мэра Альберт Газизов заручился поддержкой казанского защитника Нияза Халитова.

Напомним перечень объектов, лишь первый из них зарегистрирован на двоюродного брата Закирова, остальные — на мать:

дом 213 кв. м с участком в деревне Берлек Бугульминского района (в 2018-м прибретен за 2,9 млн рублей);

квартира в 66 «квадратов» и помещение кладовой в ЖК «Немецкий квартал» Бугульмы (куплены в июле 2016 года за 2,31 млн по договору долевого строительства);

квартира 127,5 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (август 2016 года, 16 млн рублей);

нежилое помещение 11,8 кв.м — место на парковке ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (апрель 2017-го, 500 тысяч рублей);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаже 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору — покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей).

Также при проверке сотрудники прокуратуры и управления по антикоррупционной политике при раисе Татарстана обнаружили значительные траты по банковским картам мэра, в том числе — кредитным. В период 2014–2022 годов отчисления составили 35 млн рублей, что, по мнению проверяющих, на 10,5 млн рублей выше официального дохода бугульминского главы за тот же период.

Деньги тратились на командировки и турпоездки в 19 стран во всех частях света, за исключением Австралии. А еще на закупку брендовой одежды и аксессуаров в элитных бутиках Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent, Burberry, Christian Dior, а также в бутиках ювелирных изделий и дорогих часов Mercury и Ahmed Seddiqi & Sons. На недавней пресс-конференции прокурор РТ Альберт Суяргулов, не называя имени чиновника, окрестил его моднейшим человеком и татарстанским амбассадором известных брендов.