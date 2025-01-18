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Экономика

В России на пенсии жителей новых регионов выделили более 6 млрд рублей

11:21, 18.01.2025
В России на пенсии жителей новых регионов выделили более 6 млрд рублей
Фото: Михаил Захаров

Правительство России выделило свыше 6 млрд рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства между регионами распределят следующим образом:

  • в Донецкую Народную Республику поступит более 3,2 млрд рублей;
  • в Луганскую Народную Республику — более 2 млрд рублей;
  • в Запорожскую область — порядка около 369 млн рублей,
  • в Херсонскую область — свыше 500 млн рублей.

Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Благодаря этому будут обеспечены выплаты назначенных по региональному законодательству пенсий в первом квартале текущего года.

Напомним, в декабре во время традицинной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал указание руководству ДНР оперативно решать вопросы, связанные с начислением пенсий, исключив бюрократические препоны. Он акцентировал внимание на необходимости упрощения процесса подтверждения стажа для граждан, чтобы обеспечить своевременные выплаты.

Галия Гарифуллина

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ЭкономикаОбщество

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