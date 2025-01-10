В Татарстане впервые для работающих пенсионеров повысили пенсии до 24,5 тысячи рублей

Январская индексация пенсий охватила свыше 1 млн человек в республике

Фото: Ринат Назметдинов

В результате индексации средний размер пенсии по старости с 1 января повысился до 23 777 рублей, а для работающих пенсионеров — до 24,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба татарстанского отделения Социального фонда России. Январская индексация пенсий на 7,3% затронула 1,03 млн пенсионеров, проживающих в республике.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров проводится впервые после почти десятилетнего перерыва. «Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку. Причем уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. После увольнения он также получит дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций», — пояснил управляющий отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В качестве примера он привел следующую ситуацию. «Работающий пенсионер с 2021 года получает пенсию в размере 17 425 тыс. На его лицевом счете закреплен размер пенсии в 22 809 руб., то есть с учетом пропущенных за время работы индексаций. Именно по более высокому размеру пенсии и произведена январская индексация на 7,3%. В результате к получаемой пенсии в размере 17 425 руб. установлена добавка 1 665 руб. А когда пенсионер уволится, то его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена, исходя из всех пропущенных повышений и составит 24 474 рубля», — рассказал он.

В республике проживает свыше 800 тысяч неработающих пенсионеров. Для них средний размер пенсии также вырос на 7,3% до 23 777 рублей, приблизившись к среднероссийскому уровню в 24,4 тыс. рублей, сообщила пресс-служба татарстанского отделения Социального фонда России.

Одновременно увеличены на 7,3% стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 рубля до 142,76 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 8 134,88 рубля до 8 728,73 рубля. В связи с новогодними праздниками многие пенсионеры досрочно получили проиндексированную пенсию за январь.

Луиза Игнатьева