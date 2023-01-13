«И соревновались, и ревновали, но общий язык находили»: в Уфе простились с Муртазой Рахимовым

Рустам Минниханов: «Он был близким для нас человеком»

Масштабно сегодня простились с Муртазой Рахимовым — на проводы в уфимский концертный зал «Башкортостан» приехали первые лица России, руководители регионов и так далее. Первый глава Башкирии скончался 11 января в возрасте 88 лет. Похоронили его на мусульманском кладбище Уфы.

Муртаза Рахимов возглавлял республику с 1993 по 2010 год. С 1990 года по 24 декабря 1993 года он был председателем Верховного Совета БАССР. 22 октября 2010 года Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал».

— Мы провожаем Муртазу Губайдулловича. Судьба есть судьба. Он проработал, хорошо проработал, хороший след оставил, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. — Он был близким для нас человеком. Это огромная потеря для всей страны. Муртаза Рахимов был дружен с Минтимером Шаймиевым, и это отразилось на наших тесных контактах.

Он напомнил, что Муртаза Рахимов часто бывал в Татарстане, принимал участие в крупных культурных и политических мероприятиях. По его словам, первый президент Башкирии был примером человека, отдавшего все силы на развитие своей республики и народа.

Фото: tatarstan.ru

— Долгие годы мы работали с ним параллельно. И соревновались, и ревновали, и спорили, но общий язык находили, хотя с ним и со мной находить общий язык непросто бывало. Почему? Потому что работа есть работа, — сказал первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Он заявил, что двум братским народам — татарам и башкирам — удавалось находить общий язык и добиваться успехов. Минтимер Шаймиев напомнил, что у двух республик, по сути, одинаковая история со времен их образования в перестроечные годы, и обратил внимание, что действующие главы Татарстана и Башкирии работают дружно.

Фото: tatarstan.ru

Путин: «Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий — развала Советского Союза»

Главным стал визит в Уфу президента Владимира Путина (прибыл он туда на казанском самолете Ту-214, — прим. ред.). Глава государства возложил цветы к гробу, а затем поклонился.





Позже, на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, Путин заявил, что он лично знал Рахимова.

— У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве — в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и, без всякого преувеличения, сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга. Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий — развала Советского Союза — в течение почти 20 лет, и добилась очень многого. Я знаю, что Вы были членом его команды, тоже работали вместе с ним, — заявил президент России.

«Почему Татарстан на особом положении? Потому что у руководителя нет страха потерять свою должность»

16 августа 1991 года был подписан первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Татарстаном. Его завизировали председатель Верховного Совета БССР Муртаза Рахимов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В этот же день в республиканских газетах был опубликован проект нового Союзного договора, подписание которого планировалось через несколько дней. Но обстоятельства сложились по-другому. 19 августа в Москве начался путч, подписание отложили. А в декабре 1991 года СССР перестал существовать. Бурные события в стране, развернувшиеся почти сразу после подписания договора между Башкортостаном и Татарстаном, не позволили по достоинству оценить его политическое значение. Документ стал юридической базой для развития прямых экономических связей и разностороннего культурного сотрудничества. Договор 1991 года получил свое дальнейшее развитие в Договоре о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками, подписанном 10 августа 1997 года.

За время своего президентства — с 1993 по 2010 год — Муртаза Рахимов неоднократно бывал в Татарстане. В числе знаменитых поездок — посещение Сабантуя в Казани 24 июня 2000 года вместе с Владимиром Путиным. В свою очередь, Минтимер Шаймиев побывал 10 июня 2001 года в Уфе, он приехал туда вместе с российским лидером на День России и День города.



1 / 21 22 мая 1999 года, Таврический дворец, Санкт-Петербург, учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия» Михаил Козловский

22 мая 1999 года, Таврический дворец, Санкт-Петербург, учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия» Михаил Козловский

24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани Михаил Козловский

24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани Михаил Козловский

24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города Михаил Козловский

29 декабря, 2003 года, Уфа, инаугурация президента Республики Башкортостан Михаил Козловский

19 января 2007 года, Казань, заседание Госсовета РФ, посвященное реформе ЖКХ и строительству доступного жилья Михаил Козловский

19 января 2007 года, Казань, заседание Госсовета РФ, посвященное реформе ЖКХ и строительству доступного жилья Михаил Козловский

Февраль 2009 года, Уфа, заседание Совета при полпреде президента РФ в ПФО Михаил Козловский

Также Шаймиев вместе с Рахимовым и другими губернаторами создали общественно-политический блок «Вся Россия», говорил в интервью первый президент Татарстана. Позже произошло слияние с блоком «Единство», была создана партия «Единая Россия».

— У нас c Минтимером Шариповичем всегда были прекрасные отношения, мы на постоянной связи... С Рустамом Нургалиевичем мы разговариваем часто, чаще, чем с кем бы то ни было. Даже сложилось так, что он раньше всех поздравляет меня с днем рождения, несмотря на разницу часов. А если серьезно, то Татарстану очень повезло с этим руководителем. Сама его биография это предопределяет. Это производственник, который прошел все уровни управления, буквально поэтапно вырос. Он был министром финансов, затем премьер-министром. Почему Татарстан на особом положении? Потому что у руководителя нет страха потерять свою должность. У [главы Чечни Рамзана] Кадырова нет этого страха, можно и долги по газу списать. Я ведь тоже часто критиковал федеральный центр или не соглашался с его решениями, потому что не боялся уйти. В любой момент мог вернуться на свой завод, — говорил проработавший 30 лет на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе Рахимов в одном из своих последних интервью, датированном 2019 годом.

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Дарья Пинегина