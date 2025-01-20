В России могут заморозить цены на строительные ресурсы

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Оценивая ситуацию на рынке жилой недвижимости, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о проработке мер, направленных на поддержку отрасли. По его словам, речь идет о заморозке цен на строительные ресурсы.

— Те меры поддержки, которые мы будем осуществлять, связаны с тем, что мы просим, чтобы цены заморозили. Сегодня мы вместе с производителями и Минпромторгом прорабатываем вопросы, в том числе и добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов. Только с учетом того, что с 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. Но не более чем на этот процент должна поменяться стоимость, — заявил он, выступая на коллегии Минстроя Татарстана.

Министр признал, что из-за ужесточения условий по льготной ипотеке и высоких процентных ставок по рыночной покупательная способность на рынке жилья в России упала. Тем не менее, по его словам, январские данные по распроданности новостроек в стране не сильно отличаются от предыдущих лет. Они держатся на уровне 31%.

Василя Ширшова