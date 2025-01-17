Суд Татарстана оценит законность ареста «бизнес-чиновника» из Минзема

Фото: Ирина Плотникова

Апелляционные жалобы на арест начальника отдела Минземимущества Татарстана рассмотрит сегодня Верховный суд РТ. Под стражей Ильшат Аминов находится с 18 декабря, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и афере с ущербом почти в 3 млн рублей.

При избрании меры пресечения в Вахитовском райсуде Казани следователь рассказывал еще и о давлении на свидетеля со стороны обвиняемого.

Сам чиновник преступления не признает. Его адвокат Фарит Канцеров сообщал, что по факту его клиента задерживали дважды — 7 ноября и 18 декабря, и после первого задержания и освобождения попыток скрыться он не принимал. Также защитник упрекал силовиков в грубом нарушении сроков задержания и заявлял отвод судье.

В своей жалобе Канцеров просит отменить постановление казанского суда об аресте, считая, что нормы УПК были нарушены и следствием — при возбуждении уголовного дела, а также отсчете 48-часового срока задержания, и судом — при рассмотрении ходатайства об аресте. По мнению защитника, во время процесса председательствующий незаконно ограничил его, не дав возможности огласить свои доводы в защиту Аминова целиком и ссылкой на конкретные нормы права, не дал оценку характеристикам обвиняемого и доводам о неконкретности предъявленного обвинения.

«Не расписано, как именно совершались преступления, как распределялись роли, между кем? Кто входил в состав участников группы, каким образом Аминов, по версии следствия, занижал стоимость государственного имущества, если оценка имущества производилась экспертами-оценщиками, составлялся отчет оценки, который согласовывал отдел оценки, которым Аминов не руководит?» — отмечает Фарит Канцеров.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, по версии СК и ФСБ, начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года, оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминову предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей.

В списке подконтрольных фирм указывали зарегистрированный на мать Аминова «Аркад», а также — «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент».

После возбуждения дела прокурор Татарстана направил главе МЗИО республики представление с требованием — уволить Аминова по утрате доверия за сращивание бизнеса и власти.

В надзорном ведомстве провели свою проверку деятельности начальника отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов. И обвинили его в неисполнении антикоррупционного законодательства. Вопреки установленным для госслужащих ограничениям, Аминов, по мнению прокурора РТ, участвовал в управлении казанской компанией «Аркад», где директором и учредителем числится Галия Аминова — мать чиновника, намеренно скрывая факт аффилированности от своего начальства. Это позволило начальнику отдела сопровождать договоры аренды госимущества с «Аркадом», рассматривать и признавать соответствующими требованиям заявки данной фирмы в качестве члена аукционной комиссии. При этом торги по объектам имущества в Казани, Набережных Челнах и Мензелинске признавались несостоявшимися, а договоры заключались с «Аркадом» как единственным участником торгов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также, по данным источников «Реального времени», подчиненные Альберта Суяргулова обнаружили в аукционных документах факт завышения размера задатка. В случае с объектом Мензелинска эта сумма оказалась в 2,4 тысячи раз весомей начальной цены торгов на повышение ставки, что заведомо ограничивало конкуренцию на таком аукционе.

При этом у «маминой» фирмы имелась задолженность по уже арендованному госимуществу, но до руководства МЗИО сын эту информацию не доводил. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудников УФСБ по Татарстану было установлено: подбор контрагентов на субаренду госимущества «Аркад» осуществлял путем объявлений , при этом аккаунт привязан к абонентскому номеру самого Ильшата Аминова. Двое опрошенных субарендаторов подтвердили — именно с ним согласовывали условия сделок.