Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов простились с первым президентом Башкирии

Фото: скриншот трансляции

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и действующий президент республики Рустам Минниханов посетили церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Они выступили с речами.

— Долгие годы мы работали с ним параллельно. И соревновались, и ревновали, не спорили, но общий язык находили, хотя с ним и со мной находить общий язык непросто бывало. Почему? Потому что работа есть работа, — сказал Минтимер Шаймиев.

Он заявил, что двум братским народам — татарам и башкирам — удавалось находить общий язык и добиваться успехов. Минтимер Шаймиев напомнил, что у двух республик, по сути, одинакова история со времен их образования в перестроечные годы, и обратил внимание, что действующие главы Татарстана и Башкирии работают дружно.

— Мы провожаем Муртазу Губайдулловича. Судьба есть судьба. Он проработал, хорошо проработал, хороший след оставил, — сказал первый президент Татарстана.



Рустам Минниханов в своей речи заявил, что Муртаза Рахимовым был для Татарстана близким человеком. Его смерть он назвал огромной потерей не только для Башкирии, но и для всей России.

Скриншот трансляции

— Муртаза Губайдуллович и Минтимер Шарипович всегда были очень близки и дружили. И это послужило нашим тесным экономическим контактам, контактам наших творческих проектов, — сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что Муртаза Рахимов часто бывал в Татарстане, принимал участие в крупных культурных и политических мероприятиях. По его словам, первый президент Башкирии был примером человека, отдавшего все силы на развитие своей республики и народа.

— Мы всегда будем помнить Муртазу Губайдулловича. Хотя я лично и не так был близок, как Минтимер Шарипович, но наши уважительные отношения, я с большим уважением всегда относился, он ко мне — как старший товарищ, — заявил Рустам Минниханов.

Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 годы.

Церемония прощания проходит в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан». Похоронят Муртазу Рахимова на мусульманском кладбище Уфы.

После смерти Муртазы Рахимова в Башкирии создали госкомиссию по организации его похорон. Ее возглавляет глава республики Радий Хабиров. Он поручил правительству региона, Госсобранию — Курултаю, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.



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Татьяна Демина