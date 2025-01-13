Глава Актанышского суда взял самоотвод по делу Энгеля Фаттахова

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Актанышском горсуде забуксовал процесс по прокурорскому иску о законности отставки экс-главы района и депутата Энгеля Фаттахова по собственному желанию. Рассматривающий дело председатель суда Хамит Янгиров объявил о самоотводе, сообщили «Реальному времени» участники заседания.

Официальная причина такого решения сегодня не оглашалась. По данным источников «Реального времени», самоотвод судьи связан с желанием исключить конфликт интересов и обеспечить объективность разбирательства, ведь когда-то Фаттахов и Янгиров были соседями.

Материалы дела должны быть переданы другому судье — бывшему председателю Актанышского суда Гульназ Нурымовой. Однако не исключено, что и у нее найдутся причины для отклонения своей кандидатуры ввиду знакомства с экс-главой. Пока в процессе объявлен двухнедельный перерыв.

Именно с такой формулировкой в августе текущего года коллеги-депутаты освободили от полномочий арестованного по взяткам ВИП-чиновника, отклонив прокурорское представление об увольнении по утрате доверия.

Напомним, прокурор Актаныша Сергей Назаров просит суд признать незаконным решение райсовета от 22 августа и изменить основание для досрочного прекращения полномочий Фаттахова — указать вместо собственного желания отставника утрату доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

В заявлении истца содержится фабула обвинений лишь по двум взяткам из пяти эпизодов дела, которые вменяются Фаттахову по уголовному делу. Сам обвиняемый участия в гражданском деле не принимает. Его интересы представляют адвокаты.

За решеткой Энгель Фаттахов находится с мая 2024-го. Напомним краткую фабулу его обвинений в получении незаконных вознаграждений и превышении полномочий:

по версии СК, представитель ПСК «Спецстрой» Алмаз Муртазин в обмен на покровительство чиновника и получение бюджетных контрактов занимался реконструкцией его дома в Актаныше, и стоимость его затрат в 2018—2020 годах потянула на 21,8 млн рублей;

в тот же период, как полагают следователи, обвиняемый Фаттахов получил вознаграждение на 2,4 млн рублей от владельца компании «Теплосервис» Дилфата Нагимова — деньгами на счет агрофирмы «Чишма», имуществом и услугами;

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

третий эпизод затрагивает период работы Фаттахова на посту вице-премьера — министра образования Татарстана. По версии силовиков, обвиняемый получил взятку от директора компании «Мастерстрой» — 2,1 млн рублей деньгами, а также имуществом и услугами еще на 12 млн рублей в пользу семейной агрофирмы «Чишма» в 2015—2017 годах. Со своей стороны подозреваемый посодействовал с подрядами под 200 млн на стройплощадках родного Актанышского района и Набережных Челнов;

также Фаттахову на посту главы района инкриминируют взятку в 140 тысяч рублей за покровительство поставщику тепла «Коммунсервис-Актаныш» путем безвозмездной передачи в пользование 12 газовых котлов, находившихся в собственности муниципалитета;

самый крупный по сумме эпизод появился в деле 25 ноября 2024 года — по версии следствия, в 2016–2017 годах Фаттахов, занимая должности вице-премьера — министра образования РТ, превысил свои полномочия и вынудил директора актанышского ООО «Чишма» передать имущество на 128 млн рублей с лишним, включая строения, спецтехнику и скот, в пользу семейного ООО «Агрофирма Чишма».

Ни по одному из эпизодов Фаттахов претензии не признает.

