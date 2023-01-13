В Минобороны России сообщили о завершении освобождения Соледара

В Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. По сведениям министерства, это произошло еще вечером 12 января.

Там отметили, что этот процесс «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий».

— Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 11 января подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. В тот же день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении города.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взятие Соледара. Он отметил, что «это героические действия, но останавливаться и потирать руки не время».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов