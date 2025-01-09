В России закрылся банк «Открытие»

Фото: Роман Хасаев

Группа ВТБ завершила реорганизацию банковских структур, присоединив банк «ФК Открытие» к БМ-банку (бывший Банк Москвы). Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), где указано, что «ФК Открытие» прекратил свою деятельность с 1 января 2025 года путем реорганизации в форме присоединения.

Ранее сообщалось, что клиенты «ФК Открытие», не вышедшие на связь в процессе интеграции, автоматически перешли в БМ-банк с 1 января 2025 года. При этом все средства на их счетах сохранились, и они могут воспользоваться ими в любой момент. В дальнейшем, после присоединения БМ-банка к ВТБ, эти клиенты станут клиентами ВТБ.

Экс-президент «ФК Открытие» Михаил Алексеев покинул свой пост 31 декабря 2024 года, одновременно с ним ушли еще два заместителя председателя и три члена правления банка.

Напомним, что Банк России закрыл сделку по продаже «ФК Открытие» ВТБ в конце декабря 2022 года за 340 млрд рублей. ВТБ получил весь розничный кредитный портфель «Открытия» в размере 770 млрд рублей и средства клиентов на сумму 940 млрд рублей.

Первоначально планировалось, что «ФК Открытие» будет ликвидирован, но впоследствии ВТБ изменил стратегию интеграции. С 2024 года в отделениях «Открытия» начали предлагать продукты ВТБ. Объединение бизнеса двух банков было запланировано на конец 2024 года и успешно завершено.