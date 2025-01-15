За пять лет на реализацию нацпроектов в Татарстане направили 228 млрд рублей

В 2025 году на реализацию новых уйдет почти 60 млрд

Фото: Реальное время

В Татарстане за шесть лет построили и отремонтировали более 26 тыс. объектов

В 2024 году в Татарстане завершилась реализация 13 национальных проектов, в состав которых входили 50 региональных. На их осуществление с 2019 года направили порядка 228 млрд рублей. В частности, в 2024 году эта сумма составила 47 млрд. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине Татарстана вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По его словам, благодаря этому финансированию построили и отремонтировали порядка 1 790 социально значимых объектов. Так, в сфере здравоохранения за указанный период возвели и реконструировали порядка 383 объектов: больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и др. В рамках нацпроекта «Демография» в республике внедрили систему долговременного ухода за гражданами, благодаря которой ежегодно более 18 тыс. человек получают социальные услуги на дому.

В Татарстане благоустроили 353 парка и сквера, привели в порядок 739 автомобильных дорог и 11 внутриквартальных проездов, сообщил Мидхат Шагиахметов. скриншот сайта Кабмина РТ

Кроме того, в Татарстане построили и отремонтировали 87 образовательных учреждений, ввели в строй 60 детсадов. «Это позволило обеспечить 100%-ный охват детей от полутора до трех лет дошкольным образованием», — констатировал Мидхат Шагиахметов. Доля систематически занимающихся физкультурой татарстанцев выросла с 47% в 2019 году до 67,5% к 1 января 2025-го. Увеличилось и число граждан, посещающих культурные мероприятия. В 2019 году их число превышало 28 тыс. По итогам 2024 года оно выросло в четыре раза.

Как рассказал министр, в республике благоустроили 353 парка и сквера, привели в порядок 739 автомобильных дорог и 11 внутриквартальных проездов. Переехать из аварийного жилья смогли 2 тыс. жителей.

В целом в рамках федеральных и республиканских программных мероприятий в Татарстане за шесть лет построили и отремонтировали более 26 тыс. объектов, в том числе более 2,1 тыс. объектов образования, 761 объект здравоохранения, 311 объектов культуры, 268 объектов молодежной политики, 823 спортивных объекта, парка и сквера.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Проводится большая работа по приведению в порядок и модернизации дворов. Программа уже затронула почти 1,5 млн татарстанцев и более 9 тыс. многоквартирных домов, — подчеркнул спикер.



МСП Татарстана поддержали на 316,2 млрд рублей

Малый и средний бизнес (МСП) в Татарстане с 2019 года получил поддержку на сумму 316,2 млрд рублей. Предпринимателям предоставили более 179 тыс. мер поддержки, сообщил Мидхат Шагиахметов. По его словам, из федерального бюджета поступило 283,3 млрд рублей: 233,3 млрд — инвестиционные и оборотные цели и 50 млрд — реструктуризация.

Республиканская поддержка составила 32,9 млрд рублей:

8,7 млрд — Фонд поддержки предпринимательства РТ;

19,5 млрд — Гарантийный фонд РТ;

3,2 млрд — Региональная лизинговая компания РТ;

1 млрд — строительство инфраструктуры промпарков.

Федеральные и региональные меры поддержки объединила цифровая платформа «МСП.РФ». Помимо этого, в рамках нацпроекта создали инфраструктуру промпарков «Химград», «Саба» и «Тюлячи». Это помогло предпринимателям получить доступ к производственным площадям и помещениям.

Реальное время / realnoevremya.ru

Шагиахметов подчеркнул, что количество субъектов МСП в республике по итогам 2024 года увеличилось до 178,3 тыс. Рост числа сотрудников, занятых в этой сфере, составил более 168 тыс. человек, а их общее число превысило 848 тыс. Кроме того, в Татарстане насчитывается более 357 тыс. самозанятых. Их суммарный доход достиг почти 200 млрд рублей, а сумма уплаченных в бюджет налогов превышает 8 млрд рублей.

С 2025 года отдельный нацпроект по поддержке МСП в России не предполагается. Тем не менее меры поддержки для предпринимателей будут сохранены, заверил министр.

— Мы делаем акцент по большей части на малые технологические компании, на те сектора нашей экономики, которые связаны с производственным бизнесом, повышением производительности труда, реализацией новых технологий, — подчеркнул спикер.



В 2025 году на реализацию нацпроектов направят 59,6 млрд рублей

С 2025 года в России стартовали 19 новых нацпроектов. В Татарстане планируется реализовать 12 из них. На достижение определенных ими целей предусмотрено финансирование в размере 160 млрд рублей на три года, сообщил министр.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, в 2025 году на реализацию нацпроектов планируется выделить 59,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — порядка 24,6 млрд рублей. На выделенные средства запланировано строительство и капитальный ремонт 375 объектов в таких сферах, как здравоохранение, инфраструктура и благоустройство, образование и молодежная политика, модернизация центров занятости, дороги, культура, демография, экология. Оценка эффективности реализации нацпроектов будет осуществляться не только по достижению целевых показателей, но и на основе обратной связи от населения.

— На сегодняшний день по всем национальным проектам подписаны соглашения о реализации с нашими федеральными коллегами, в которых для нашей республики декомпозированы целевые значения по 88 показателям и 119 результатам, — подчеркнул Шагиахметов.

Галия Гарифуллина