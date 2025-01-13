Доллар достиг двухлетнего максимума на мировом рынке

Фото: Татьяна Демина

Американский доллар продолжает уверенно расти, достигнув максимального уровня с ноября 2022 года. Индекс доллара (DXY) преодолел отметку в 110 пунктов, что стало возможным благодаря опубликованным в пятницу данным по занятости в США от The Wall Street Journal, которые ухудшили перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Об этом сообщили в РБК.

По состоянию на 12.27 мск индекс DXY вырос на 0,48%, достигнув 110,176 пункта. К 13.45 мск рост замедлился до 0,34%, и индекс составил 110,018 пункта. Индекс DXY отражает стоимость доллара США по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, включая евро, японскую иену и британский фунт.

Доллар продолжил укрепляться после выхода данных о занятости, что способствовало его росту по отношению к другим валютам. В понедельник он достиг двухлетнего рекорда, составив $1,0208 за евро и $1,2123 за фунт стерлингов. Рынки уже закладывают в цены лишь одно снижение процентной ставки ФРС в 2025 году.

Напомним, что в конце прошлого 2024 года курс доллара на Forex вырос почти на 6% и превысил 111 рублей, а курс евро торговался выше 109 рублей.



Анастасия Фартыгина