Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления из-за инфляции

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России инициировало законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов по 36 видам экономических преступлений, чтобы учесть влияние инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение стало необходимым, поскольку последние изменения в размерах ущерба были приняты в прошлом году, но штрафы не пересматривались с 2003 года.

По данным министерства, увеличение размеров крупного и особо крупного ущерба позволило декриминализировать часть правонарушений, переведя их в разряд административных. Однако прежние размеры штрафов не соответствуют текущим экономическим условиям, что затрудняет достижение социальной справедливости.

Авторы законопроекта подчеркивают, что актуализация размеров штрафов позволит адаптировать наказания к современным социально-экономическим реалиям и сделает их более соразмерными степени общественной опасности преступлений.

Напомним, что правительство России по законопроектной деятельности одобрило инициативу Минфина России о повышении штрафов за разглашение налоговой, банковской и коммерческой тайны.



Анастасия Фартыгина