Число несчастных случаев в строительной отрасли Татарстана сократилось в два раза

В строительной отрасли Татарстана в 2022 году произошло 11 несчастных случаев, шесть из них — с летальным исходом, такие данные привел сегодня на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Около 72% всех несчастных случаев — это падение с высоты и обрушение предметов, констатировал он.

Глава Минстроя РТ отметил, что несчастные случаи в отрасли в регионе стали случаться в два раза реже. Так, в 2021 году произошло 22 несчастных случая, девять из них были со смертельным исходом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре минувшего года сообщалось, что в Татарстане сократилось число летальных случаев на стройках. Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова отмечала, что в республике уделяется большое внимание проблеме травматизма в строительной отрасли, обо всех случаях докладывают на субботних совещаниях президенту республики Рустаму Минниханову.



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Маргарита Головатенко