В Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» затопило почти 2,5 км дорог

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани ночью на сетях МУП «Водоканал» произошла авария, в результате которой вода затопила почти 2,5 км дорог — с ул. Дубравной до проспекта Победы, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.



Об аварии сообщили жители. Воду остановили около 02.00. Водоснабжение отключили в двух административных зданиях, однако удалось избежать отключения в жилых домах.

Работа на участках продолжается до сих пор — работники откачивают воду и убирают наледь. Одновременно с этим «Водоканал» ремонтирует трубопровод.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В ряде домов Кировского и Московского районов Казани более чем на сутки ожидается отключение водоснабжения в связи с переврезкой водопровода. Воду отключат с 23.30 15 января до 11.00 17 января.



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Маргарита Головатенко