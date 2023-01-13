В Уфе прощаются с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Фото: скриншот трансляции

В Уфе проходит церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Она транслируется в прямом эфире.

Церемония прощания проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». Первого президента Башкирии похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 годы.

После смерти Муртазы Рахимова в Башкирии создали госкомиссию по организации его похорон. Ее возглавляет глава республики Радий Хабиров. Сегодня он поручил правительству региона, Госсобранию — Курултаю, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.



Соболезнования в связи со смертью первого президента Башкортостана выразил накануне первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он отметил, что Муртазе Рахимову удалось достойно пройти самые сложные, судьбоносные для его республики и всей России годы.

Также соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Возглавив республику в самый сложный период кардинальных перемен, он смело взял на себя тяжелый груз ответственности за судьбу родного края, сумел сплотить общественные силы для осуществления глубоких политических, экономических и социальных преобразований, обеспечить всестороннее развитие региона, сохранить мир и согласие на многонациональной земле Башкортостана», — сказано в телеграмме.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина