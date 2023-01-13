Владимир Путин предложил ввести штрафы для компаний, виновных в утечке персональных данных

Президент России Владимир Путин предложил правительству установить штрафы в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Информация опубликована на сайте главы государства.

Также он предложил усилить ответственность за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных.

Правительство должно представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство России до 1 июля 2023 года.

Фото: pixabay.com

Напомним, в декабре Минцифры России предложило ввести штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов