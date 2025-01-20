Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани составила 50 тыс. рублей в месяц

Фото: Максим Платонов

В 2024 году медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани выросла более чем на 25% — до 50 тыс. рублей. В среднем по России этот показатель ниже почти на 40%. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Аренды».

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в столице Татарстане равна 40 тыс. рублей в месяц (+33% за год). Съем «двушки» обходится в 50 тыс. рублей (+25%), «трешки» — в 80 тыс. (+22,8%).

— Что касается квартир-студий, то в Казани предложений этого формата меньше, чем, например, более востребованных однокомнатных и двухкомнатных квартир. На рынке долгосрочной аренды Казани насчитывается несколько десятков вариантов этого формата квартир, — сообщил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Подробнее о том, насколько вырастут ставки аренды в этом году и какие факторы будут влиять на этот рынок — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

