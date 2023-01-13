В Казани начался городской этап конкурса «Учитель года — 2023»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани стартовал городской этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2023». В нем принимают участие 94 педагога из 92 образовательных организаций столицы Татарстана, сообщили в пресс-службе Управления образования исполкома города.



Конкурс проходит по девяти номинациям: «Учитель-предметник», «Учитель татарского языка и литературы», «Педагогический дебют», «Ветеран-педагог», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «Педагог инклюзивного образования образовательного учреждения».

В течение двух лет в связи с пандемией не проводились испытания для участников в номинации «Ветеран-педагог», их возобновили в этом году. Впервые проводятся испытания для педагогов с проектами в номинации «Педагог инклюзивного образования образовательного учреждения».

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Имена победителей и призеров городского конкурса объявят в Казанской ратуше в начале марта. Члены жюри — представители вузов города, Института развития образования Татарстана, Казанского педагогического колледжа, а еще педагоги, победившие в профессиональных конкурсах.

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Маргарита Головатенко