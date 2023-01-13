В Татарстане в 2023 году капитально отремонтируют 716 домов площадью 4,36 млн «квадратов»

В Татарстане в программу капремонта в 2023 году входят 716 многоквартирных домов общей площадью 4,36 млн кв. м. Финансовый объем программы определен на уровне 6,198 млрд рублей. Об этом стало известно на совещании в Доме правительства республики, которое провел президент РТ Рустам Минниханов.



В настоящий момент в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Татарстана обработаны 6,5 тыс. заявлений по социально значимым услугам. К ним относятся выдача уведомлений о строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, выдача разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию, а еще градостроительного плана земельного участка, по которым сформировано 6,6 тыс. разрешений и уведомлений.

По итогам года среди муниципалитетов Татарстана Верхнеуслонский и Менделеевский районы вообще не ведут работу в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности РТ. Еще 14 районов слабо используют функционал системы, 19 — проявляют среднюю активность, восемь — работают в системе активно. Отдельно отмечен Пестречинский район — он наиболее активно предоставляет муниципальные услуги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан в 2022 году полностью выполнил программу капитального ремонта в школах.

Известно, что в этом году в регионе планируется реализовать 44 республиканские программы в области строительства и модернизации объектов. Общий объем их финансирования составит около 54 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко