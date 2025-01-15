Росстат: инфляция в России в 2024 году достигла 9,52%

Фото: Сейтумерова Анна

В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, что значительно превышает предыдущий годовой показатель в 7,42%. По данным Росстата, за декабрь уровень инфляции составил 1,32%, что ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на уровне 1,57%.

Динамика цен в декабре была также ниже показателя, который складывался на основе данных за первые три недели месяца, когда инфляция составила 1,30%. В течение всего года уровень инфляции демонстрировал колебания: в ноябре он составил 1,43%, в октябре — 0,75%, а в августе — всего 0,20%.

Годовой рост цен в 2024 году оказался выше официальных прогнозов. Центробанк России ранее ожидал инфляцию на уровне 8,0—8,5%, тогда как Минэкономразвития прогнозировало 7,3%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, составил 9,8%.



Напомним, что Минюст России инициировал законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов по 36 видам экономических преступлений, чтобы учесть влияние инфляции.



Анастасия Фартыгина