Диагноз не помог: суд Татарстана отказался выпускать главу исполкома Актаныша из СИЗО

Жаловался на здоровье и попросил отпустить его под домашний арест сегодня руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов. В заседании Верховного суда РТ он участвовал по видеосвязи из СИЗО-5 в Чистополе, и по итогам заседания мера пресечения не поменялась, передает с места журналист «Реального времени».

Адвокаты обвиняемого во взятке Руслан Ашрафуллин и Елена Риянова сегодня указывали на нарушение следствия в части процедуры задержания. Свободы их клиент лишился 7 декабря в 5.30 утра. При этом протокол о задержании составили в 16.20 того же дня уже в Челнах.

По версии защитников, следствие применило незаконную схему задержания, с вынесением постановления о принудительном приводе Ильясова, якобы игнорировавшего вызовы к следователю. По данным защиты, таких вызовов просто не было — ни по телефону, ни повесткой. Доказательством тому адвокаты считают отсутствие подтверждающих вызовы документов. Как отметил Руслан Ашрафуллин, схема с незаконным приводом использовалась и перед официальным задержанием бывшего начальника отдела торговли Дамира Хабибуллина.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ашрафуллин просил о смягчении меры пресечения для Ильясова, Риянова заявляла, что вину глава исполкома не признает и она не видит оснований для избрания любой меры пресечения.

— Действительно, я был задержан 7 декабря. Имею инвалидность третьей группы — бронхиальная астма с хроническим ринитом, вторая степень недостаточности, — обратился к суду сам чиновник. — Прошу вас отпустить меня под домашний арест, так как условия СИЗО неприемлемы для моего здоровья. Никуда скрываться не собираюсь. И действительно, нужно сидеть дома и смотреть за несовершеннолетним ребенком, который хронически болеет.

Представитель прокуратуры Татарстана просила оставить решение Набережночелнинского суда без изменений. И апелляционная инстанция с этим согласилась. Под стражей Рустем Ильясов останется минимум до 20 января.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в первый раз Рустема Ильясова задержали 20 ноября 2024 года. По версии следствия, еще на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения. Данный эпизод следователи квалифицировали как превышение полномочий и мошенничество, но уже 22 ноября отпустили фигуранта под подписку о невыезде.

Ранним субботним утром 7 декабря в шестом отделе Следкома по Татарстану возбудили еще одно дело против Ильясова. А уже в понедельник, 9 декабря, Набережночелнинский горсуд отправил задержанного в СИЗО. Именно это решение сегодня предстоит оценить апелляционной инстанции. Пересылка материалов растянулась на месяц.

Новый эпизод дела главы исполкома — более тяжкий. Как полагают следователи, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Шириева — стройматериалами и работой по монтажу витражей и дверных проемов всего на сумму не менее 1 млн 30 тыс. рублей. Монтаж производился в магазине «Победа», фактически принадлежавшем семье главы исполкома, взяткодателем двигало желание заручиться покровительством крупного чиновника в надежде, что тот использует свой авторитет с пользой для «Строймуса», заинтересованного в муниципальных контрактах и их своевременной оплате.

