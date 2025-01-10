Япония ввела санкции против «Тимер Банка»

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Правительство Японии приняло решение о введении новых санкций, затрагивающих 11 физических лиц, 51 компанию и три банка из России. В черный список попал созданный в Татарстане «Тимер Банк». Об этом сообщили в РИА «Новости».

Среди компаний, попавших под санкции, помимо «Тимер Банка», находятся «ЦМРБанк», «РФК-Банк», Марийский машиностроительный завод и Московский институт теплотехники. Также под меры попали всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел».

Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию капсаицина, используемого в промышленности, а также 335 видов товаров, включая детали для спецтехники и малолитражные мотоциклы. Эти ограничения вступят в силу с 23 января.



«Тимер Банк» не в первый раз попадает под санкции. В декабре 2024 года Южная Корея ввела санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, обвиняемых в содействии незаконному военному сотрудничеству между Россией и КНДР, включая татарстанский банк.

Также 19 сентября Министерство финансов США объявило о введении санкций против российского гражданина Дмитрия Никулина, а также против ООО «Международный расчетный банк», ПАО «Тимер Банк» и ООО «Стройтрейд».

Анастасия Фартыгина