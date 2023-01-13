Андрей Турчак: «Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется»

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал слухи об отмене отсрочки для многодетных отцов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущеная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, — отметил Турчак.

Отметим, что сегодня депутат Нина Останина от КПРФ заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин предложил освободить от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Документ опубликован на сайте главы государства.

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Айрат Назипов