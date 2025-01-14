Юрист объяснил рост числа личных банкротных дел в Татарстане

Фото: Елизавета Пуншева

Рост количества личных банкротных дел в Татарстане наблюдается в течение последних шести лет. По словам казанского юриста Михаила Карпова, это объясняется тем, что институт банкротства граждан в России начал активно развиваться именно с 2019 года, несмотря на то, что физлица могли быть признаны неспособными удовлетворить требования кредиторов еще с 2015-го.

— По мере развития этого института стала упрощаться и сама процедура банкротства физлиц, появились арбитражные управляющие, которые занимаются этой категорией дел, появилась упрощенная форма, стало можно подать на банкротство через МФЦ, эту возможность для освобождения от долгового бремени стали шире рекламировать и люди стали шире ею пользоваться, — объяснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем бизнес стал банкротиться реже. Как сообщил Карпов, учредители и руководители компаний стремятся избегать этой процедуры из-за риска лишиться права занимать руководящие должности на несколько лет.

— Кроме того, Федеральная налоговая служба очень активно работает по поводу фирм-однодневок. Процедура регистрации новых юридических лиц была усложнена. Если раньше можно было открыть компанию, провести через нее какие-то сделки, зачастую незаконные, а через год просто забыть про нее, то на сегодня налоговики отсекают такие компании уже на стадии регистрации. В результате уменьшилось количество как самих зарегистрированных юридических лиц, так и сомнительных юридических лиц, и, соответственно, уменьшается количество банкротных дел, — подчеркнул эксперт.

Подробнее — в материале «Реального времени».