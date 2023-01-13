В Германии призвали отменить экономические санкции против России

Глава комитета парламента ФРГ по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предложил отменить экономические санкций против России. Призыв прозвучал на заседании фракции Левой партии в бундестаге, сообщают «Известия».

Клаус Эрнст выразил сожаление по поводу того, что представители Левой партии не могут достичь компромисса в вопросе об отмене экономических санкций против России.

— Мне жаль, что внутри Левой партии нет единства во мнениях касательно того, что мы должны отменить эти экономические санкции против России, потому что в конечном счете они направлены против собственного населения и собственной промышленности, — сказал он.

Фото: pikist.com

По словам политика, Германия столкнулась с инфляцией и сильным ростом цен на энергоносители из-за отказа от российской нефти и газа. Он также подчеркнул, что ОАЭ и Кувейт не смогут заменить Россию в этом плане.

Напомним, санкции против России страны Запада начали вводить после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции. Среди ограничений — потолок цен на российскую нефть. Накануне сообщалось, что «в ближайшее время» Минэнерго России опубликует ответ на эту меру.

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Антон Гаврилов