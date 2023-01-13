В Минобороны рассказали, как проходило наступление на Соледар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наступление на направлении Соледара, завершившееся разгромом украинских войск и овладением города, осуществлялись разнородной группировкой российских войск и предусматривало решение комплекса задач, сообщили в Минобороны России.



Боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города, а еще огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

— Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — указали в ведомстве.

Операцию по освобождению города завершили накануне вечером. 11 января подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. В тот же день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении города.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взятие Соледара. Он отметил, что «это героические действия, но останавливаться и потирать руки не время».

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Маргарита Головатенко