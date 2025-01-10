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Банк России опубликовал курс валют с 11 января

19:15, 10.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 11 января
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 11 января. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар убавил в цене 0,38 рубля, евро ослабил свою позицию на 0,05 рубля, юань подешевел на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 101,91 рубля;
  • евро — 105,05 рубля;
  • юань — 13,69 рубля.

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