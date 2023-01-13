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Владимир Путин прибыл в Уфу на казанском самолете Ту-214

11:35, 13.01.2023
Владимир Путин прибыл в Уфу на казанском самолете Ту-214
Фото: IZ.RU/t.me (скриншот)

Президента России Владимира Путина доставили в Уфу на самолете Ту-214, который выпустили в Казани. Кадры прибытия руководителя страны публикуют «Известия».

Борт Ту-214 «Россия» приземлился в уфимском аэропорту. Он вылетел из обслуживающего спецрейсы аэропорта «Внуково».

Самолеты Ту-214 производят на Казанском авиационном заводе. Коммерческие поставки планируется начать уже в этом году. Также завод намерен в 2023 году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат».

Отметим, что президент страны прилетел в столицу Башкирии на церемонию прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым, который умер 11 января. Ему было 88 лет.

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Айрат Назипов
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