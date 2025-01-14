Банк России выпустит памятную серебряную монету к 200-летию Каюма Насыри

Фото: Арсений Губаев

Банк России 15 января 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Ученый-просветитель Каюм Насыри, к 200-летию со дня рождения» из серии «Выдающиеся личности России». Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, имеет массу драгоценного металла в чистоте 15,55 г и диаметр 33 мм. На лицевой стороне монеты размещен рельефный Государственный герб РФ, надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал «2 РУБЛЯ», дата «2025 г.», обозначение металла, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла.

На оборотной стороне изображены портрет Каюма Насыри и столик с книгами на фоне книжных полок, выполненных в технике лазерного матирования. Также имеются надписи «КАЮМ НАСЫРИ» и даты «1825» и «1902».

Монета изготовлена в качестве «пруф», тираж составляет 3 тысячи штук. Она является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Рената Валеева