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Банк России опубликовал курс валют с 10 января

19:13, 09.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 10 января
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 10 января. По отношению к двум денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар прибавил в цене 0,61 рубля, евро ослабил свою позицию на 1,01 рубля, юань подорожал на 0,27 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 102,29 рубля;
  • евро — 105,09 рубля;
  • юань — 13,69 рубля.

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