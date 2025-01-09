Банк России опубликовал курс валют с 10 января
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 10 января. По отношению к двум денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене 0,61 рубля, евро ослабил свою позицию на 1,01 рубля, юань подорожал на 0,27 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 102,29 рубля;
- евро — 105,09 рубля;
- юань — 13,69 рубля.
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