Татарстанская спортсменка Лейла Салямова погибла в ДТП

Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана

23-летняя татарстанская хайдайверша Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана.

Трагедия произошла 12 января на 163-м километре автодороги Сортавала в Лахденпохском районе Карелии.

— Коллектив Министерства спорта Республики Татарстан глубоко скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Лейлы Салямовой, — сообщили в министерстве.

Лейла Салямова родилась 24 марта 1999 года в Саратове. Она является чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года, когда Салямова выступала за Татарстан. Также Лейла была первой российской хайдайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Айрат Назипов