Банк Казани открыл восьмое отделение в Москве

Современный офис на Мичуринском проспекте предлагает широкий спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Казани

Сегодня состоялось открытие нового офиса Банка Казани в столице России. Современный офис, расположенный на Мичуринском проспекте, д. 34, помещение 1/9Г, предлагает широкий спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.

Режим работы офиса в будни — с 10 до 20 часов, в субботу — с 11 до 19 часов. Воскресенье — выходной. Офис удобно расположен рядом со станцией метро «Раменки».

Клиенты банка могут воспользоваться полным спектром банковских услуг, включая обмен валюты, вклады, кредиты. Бизнесу доступно расчетно-кассовое обслуживание, оформление кредитов, банковских гарантий, депозитов, переводы как в рублях, так и в иностранной валюте.

Открытие нового офиса Банка Казани — новый шаг к укреплению позиций банка в московском регионе.



Адреса офисов в Москве:

ул. Восточная, 13 (м. Автозаводская и Дубровка);

ул. Академика Королева, 3 (м. Академика Королева и ВДНХ);

ул. Куусинена, 4а к1 (м. Полежаевская);

Пречистенская набережная, 5 (м. Парк Культуры и Октябрьская);

ул. 1905 года, 4 (м. Улица 1905 года);

ул. Стромынка, дом 5 (м. Сокольники);

ул. Новослободская, дом 50/1, стр. 2;

Мичуринский проспект, д. 34, помещение 1/9Г.

Офисы Банка Казани работают также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана.

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Тел.: 8 800 77-518-77 (звонок по России бесплатный)

Сайт: https://www.bankofkazan.ru/

