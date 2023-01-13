«Зуфар сможет спасти ситуацию»: замглавы Казанского авиазавода отправили на ЛАЗ

Выходец с КАЗа Зуфар Миргалимов возглавил Луховицкий авиазавод, где раньше хотели строить Ту-334

Зуфар Миргалимов — правая рука директора Казанского авиазавода (филиала ПАО «Туполев) Николая Савицких — ушел на повышение в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации». С 10 января он назначен исполняющим обязанности управляющего директора филиала ПАО «ОАК» — Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. С его переходом надеются наладить поставки агрегатов с подмосковного авиазавода на казанский — для сборки стратегических бомбардировщиков Ту-160, отмечают собеседники «Реального времени». Именно в этой тесной связке КАЗ сможет ускорить сдачу боевой авиатехники для Минобороны России, полагают они.

Плановая ротация

Новые кадровые перестановки после долгого затишья вновь потрясли Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев». Рокировку сил внутри холдинга готовили несколько месяцев, и закончилась она в пользу Казани. Зуфар Миргалимов, несколько лет работавший первым заместителем директора Казанского авиазавода, стал руководителем Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина ПАО «ОАК». Правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности». О его переезде в Подмосковье заговорили еще несколько дней назад, но только накануне вечером пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации» официально подтвердила факт его назначения.

— С 10 января исполнение обязанностей директора филиала ПАО «ОАК» (входит в ГК «Ростех») — ЛАЗ им. П.А. Воронина возложено на Зуфара Миргалимова, — сообщили в корпорации.

В ОАК также указали, что Миргалимов прошел «путь от директора по производству до первого заместителя директора филиала», что отвечает «практике подготовки кадрового резерва».

Выбор в пользу его кандидатуры объяснили «плановой ротацией» руководителей предприятий — из одного дивизиона (семейства самолетов Туполева) в другой (семейства Ильюшина).

— Это эффективная практика, позволяющая повысить эффективность межзаводской кооперации и сформировать единый контур управленческих практик ОАК, — пояснили в корпорации.

Новые кадровые перестановки после долгого затишья вновь потрясли Казанский авиазавод. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Три задачи Миргалимова

Перед новым руководителем ставят три основные задачи. Во-первых, выполнение производственной программы, включая производство военной авиационной техники. Во-вторых, интенсивная работа по программе Ил-114-300. В-третьих, повышение эффективности взаимодействия ЛАЗа с другими производственными площадками ОАК, сообщили в корпорации.

На первый взгляд может показаться, что Миргалимов ушел с казанского авиапредприятия. Но на самом деле его назначение нацелено на укрепление связей между заводами путем налаживания поставок комплектующих для своевременной сдачи Ту-160, считают источники «Реального времени».

— Здесь они (Луховицкий авиазавод, — прим. авт.) выступают как субподрядчики КАЗа. Они изготавливают часть агрегатов для Ту-160. Миргалимов будет работать в связке с Николаем Савицких. Я допускаю, что как раз Савицких и выдвинул его на эту должность. Зуфар, наверное, может спасти ситуацию и выстроить кооперационную цепочку, — полагает собеседник издания.



Действительно, кадровые перестановки произошли в преддверии начала серийного производства Ту-160. Как известно, в этом году Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев» должен приступить к постройке с нуля 10 новых бомбардировщиков Ту-160. Еще в 2018 году Минобороны и ПАО «Туполев» заключили госконтракт на сумму 160 млрд рублей на их строительство. К началу СВО казанский авиазавод сумел поднять в небо первый стратегический ракетоносец. Очевидно, что без надежных и регулярных поставок агрегатов с ЛАЗа ему не обойтись. «Миргалимов — ближайший соратник Савицких, он должен справиться на этой должности», — считает источник в авиаотрасли. В пользу нового рулевого ЛАЗа говорит большой опыт работы на заводе.

— Зуфар пришел на авиазавод с командой Васила Каюмова (гендиректор ОАО «КАПО им. Горбунова» с октября 2007 года по март 2013 года). Сам он родом из Набережных Челнов, работал в металлургической компании. Как технический менеджер он способный человек. Но его нельзя причислить к касте «каистов», он не оканчивал КАИ. Но он справится, — считает собеседник издания.

«Миргалимов — ближайший соратник Савицких (на фото), он должен справиться на этой должности», — считает собеседник издания. Фото: realnoevremya.ru

Минобороны не торопится заказывать МиГ-35, а двигатели приходится ждать

Интересно, что до сих пор должность руководителя ЛАЗа занимал другой выходец из Татарстана. Роберт Ильясов продержался на этом посту чуть больше года и теперь, похоже, «сдает дела» преемнику. Источники утверждают, что и Миргалимову тоже непросто будет выполнять поставленные задачи. Во-первых, Минобороны минимизировало гособоронзаказ на поставки истребителей МиГ. Во-вторых, единственное финишное судно Луховиц — региональный пассажирский самолет Ил‑114–300 — не имеет стабильных поставок двигателей. По словам источника, раз нет двигателей, значит, и «гонять» его нельзя. «Это новая гражданская машина, которая проходит тестовые испытания», — отметил он.

В мае в отставку ушла часть руководства компании «Ил», которая отвечала за разработку нескольких программ в гражданской и военно-транспортной авиации. А в июне ГТЛК предупреждала о сложностях с согласованием контракта на поставку новых самолетов Ил-114-300 для авиакомпании «Аврора», которые должны быть поставлены в 2023—2025 годах. Одним словом, его положению не позавидуешь.

«На самом деле, закупки истребителей МиГ идут в минимальном масштабе. И крупнейшие экспортные сделки завершились, и Минобороны не торопится заказывать новые партии МиГ-35 как самую современную версию. Поэтому загрузка этого предприятия как финалиста по традиционной военной тематике упала до низкого уровня. По этой причине Луховицкий завод дозагружают гражданской тематикой», — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Самолет Ил‑114–300 (на фото), который собирают на ЛАЗе, не имеет стабильных поставок двигателей. Фото: uacrussia.ru

По его словам, новому руководителю придется решать комплекс сложных вопросов. Функции по развитию кооперации с поставщиками сосредоточены в материнских структурах ОАК, но, так или иначе, многое зависит и от руководителя производственной площадки на местах.

— Как показывает практика, простых задач у руководства авиационных заводов не бывает, — говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. — Взаимодействие с поставщиками в значительной степени консолидировано в материнских структурах ОАК, но, так или иначе, руководители заводов не могут упускать этот вопрос. Производственные площадки не являются предприятиями полного цикла, получили отдельную специализацию. Это повышает роль производственной кооперации.

Проект строительства Ил-114-300 должен обеспечить загрузку Луховицкого завода. «Но еще 20 лет назад гендиректор головной структуры РСК МиГ Николай Никитин (1999—2003) пытался запустить сборку регионального самолета Ту-334. Под этот проект удалось привлечь финансирование, и он начал строительство производственного цеха. Но сейчас речь о возобновлении Ту-334 не идет», — заключил эксперт.

