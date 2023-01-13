«Зуфар сможет спасти ситуацию»: замглавы Казанского авиазавода отправили на ЛАЗ
Выходец с КАЗа Зуфар Миргалимов возглавил Луховицкий авиазавод, где раньше хотели строить Ту-334
Зуфар Миргалимов — правая рука директора Казанского авиазавода (филиала ПАО «Туполев) Николая Савицких — ушел на повышение в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации». С 10 января он назначен исполняющим обязанности управляющего директора филиала ПАО «ОАК» — Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. С его переходом надеются наладить поставки агрегатов с подмосковного авиазавода на казанский — для сборки стратегических бомбардировщиков Ту-160, отмечают собеседники «Реального времени». Именно в этой тесной связке КАЗ сможет ускорить сдачу боевой авиатехники для Минобороны России, полагают они.
Плановая ротация
Новые кадровые перестановки после долгого затишья вновь потрясли Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев». Рокировку сил внутри холдинга готовили несколько месяцев, и закончилась она в пользу Казани. Зуфар Миргалимов, несколько лет работавший первым заместителем директора Казанского авиазавода, стал руководителем Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина ПАО «ОАК». Правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности». О его переезде в Подмосковье заговорили еще несколько дней назад, но только накануне вечером пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации» официально подтвердила факт его назначения.
— С 10 января исполнение обязанностей директора филиала ПАО «ОАК» (входит в ГК «Ростех») — ЛАЗ им. П.А. Воронина возложено на Зуфара Миргалимова, — сообщили в корпорации.
В ОАК также указали, что Миргалимов прошел «путь от директора по производству до первого заместителя директора филиала», что отвечает «практике подготовки кадрового резерва».
Выбор в пользу его кандидатуры объяснили «плановой ротацией» руководителей предприятий — из одного дивизиона (семейства самолетов Туполева) в другой (семейства Ильюшина).
— Это эффективная практика, позволяющая повысить эффективность межзаводской кооперации и сформировать единый контур управленческих практик ОАК, — пояснили в корпорации.
Три задачи Миргалимова
Перед новым руководителем ставят три основные задачи. Во-первых, выполнение производственной программы, включая производство военной авиационной техники. Во-вторых, интенсивная работа по программе Ил-114-300. В-третьих, повышение эффективности взаимодействия ЛАЗа с другими производственными площадками ОАК, сообщили в корпорации.
На первый взгляд может показаться, что Миргалимов ушел с казанского авиапредприятия. Но на самом деле его назначение нацелено на укрепление связей между заводами путем налаживания поставок комплектующих для своевременной сдачи Ту-160, считают источники «Реального времени».
— Здесь они (Луховицкий авиазавод, — прим. авт.) выступают как субподрядчики КАЗа. Они изготавливают часть агрегатов для Ту-160. Миргалимов будет работать в связке с Николаем Савицких. Я допускаю, что как раз Савицких и выдвинул его на эту должность. Зуфар, наверное, может спасти ситуацию и выстроить кооперационную цепочку, — полагает собеседник издания.
Действительно, кадровые перестановки произошли в преддверии начала серийного производства Ту-160. Как известно, в этом году Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев» должен приступить к постройке с нуля 10 новых бомбардировщиков Ту-160. Еще в 2018 году Минобороны и ПАО «Туполев» заключили госконтракт на сумму 160 млрд рублей на их строительство. К началу СВО казанский авиазавод сумел поднять в небо первый стратегический ракетоносец. Очевидно, что без надежных и регулярных поставок агрегатов с ЛАЗа ему не обойтись. «Миргалимов — ближайший соратник Савицких, он должен справиться на этой должности», — считает источник в авиаотрасли. В пользу нового рулевого ЛАЗа говорит большой опыт работы на заводе.
— Зуфар пришел на авиазавод с командой Васила Каюмова (гендиректор ОАО «КАПО им. Горбунова» с октября 2007 года по март 2013 года). Сам он родом из Набережных Челнов, работал в металлургической компании. Как технический менеджер он способный человек. Но его нельзя причислить к касте «каистов», он не оканчивал КАИ. Но он справится, — считает собеседник издания.
Минобороны не торопится заказывать МиГ-35, а двигатели приходится ждать
Интересно, что до сих пор должность руководителя ЛАЗа занимал другой выходец из Татарстана. Роберт Ильясов продержался на этом посту чуть больше года и теперь, похоже, «сдает дела» преемнику. Источники утверждают, что и Миргалимову тоже непросто будет выполнять поставленные задачи. Во-первых, Минобороны минимизировало гособоронзаказ на поставки истребителей МиГ. Во-вторых, единственное финишное судно Луховиц — региональный пассажирский самолет Ил‑114–300 — не имеет стабильных поставок двигателей. По словам источника, раз нет двигателей, значит, и «гонять» его нельзя. «Это новая гражданская машина, которая проходит тестовые испытания», — отметил он.
В мае в отставку ушла часть руководства компании «Ил», которая отвечала за разработку нескольких программ в гражданской и военно-транспортной авиации. А в июне ГТЛК предупреждала о сложностях с согласованием контракта на поставку новых самолетов Ил-114-300 для авиакомпании «Аврора», которые должны быть поставлены в 2023—2025 годах. Одним словом, его положению не позавидуешь.
«На самом деле, закупки истребителей МиГ идут в минимальном масштабе. И крупнейшие экспортные сделки завершились, и Минобороны не торопится заказывать новые партии МиГ-35 как самую современную версию. Поэтому загрузка этого предприятия как финалиста по традиционной военной тематике упала до низкого уровня. По этой причине Луховицкий завод дозагружают гражданской тематикой», — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, новому руководителю придется решать комплекс сложных вопросов. Функции по развитию кооперации с поставщиками сосредоточены в материнских структурах ОАК, но, так или иначе, многое зависит и от руководителя производственной площадки на местах.
Проект строительства Ил-114-300 должен обеспечить загрузку Луховицкого завода. «Но еще 20 лет назад гендиректор головной структуры РСК МиГ Николай Никитин (1999—2003) пытался запустить сборку регионального самолета Ту-334. Под этот проект удалось привлечь финансирование, и он начал строительство производственного цеха. Но сейчас речь о возобновлении Ту-334 не идет», — заключил эксперт.
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