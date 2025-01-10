В России выявили 10 кредитных пирамид: пострадали 2,3 тыс. человек

Фото: Сейтумерова Анна

Сбербанк России обнаружил десять кредитных финансовых пирамид, от действий которых пострадали 2,3 тыс. граждан. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов подчеркнул, что мошенники активно используют схемы обмана, связанные с кредитами.

По его словам, жертвы таких схем берут кредиты на свое имя, получая за это вознаграждение. Основная часть средств, полученных от банка, передается мошенникам, а заемщику оставляют лишь небольшую долю. Мошенники обещают ежемесячно перечислять деньги на погашение кредита, что позволяет им несколько месяцев удерживать жертву в неведении.

Кузнецов уточнил, что после нескольких успешных манипуляций мошенники исчезают с деньгами. В результате работы банка удалось предотвратить убытки клиентов на сумму 1,6 млрд рублей.

Напомним, что в 2024 году в России зафиксировали рекордный случай мошенничества: один гражданин перевел на счета злоумышленников 180 млн рублей.



Анастасия Фартыгина