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Картаполов назвал идею о сборах для неслуживших старше 30 лет «не связанной с реальностью»

17:19, 13.01.2023
Картаполов назвал идею о сборах для неслуживших старше 30 лет «не связанной с реальностью»
Фото: flickr.com

Глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов назвал нереальной идею депутата Виктора Соболева об отправке на сборы россиян старше 30 лет, не служивших в армии:

— Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом, — прокомментировал Картаполов РБК.

Сегодня депутат, член Комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что неслуживших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе граждан РФ отправят на военные сборы после принятия закона о повышении призывного возраста. Он утверждал, что если россиянин находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, его тоже направят на военные сборы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Андрей Картаполов рассказал, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет.

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Маргарита Головатенко
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