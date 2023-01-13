«Чебурашка» обошел по сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона в российском прокате

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам в России первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно статистике ЕАИС, «Чебурашка» с 1 января 2023 года заработал 3 528 556 464 рубля. А вот кассовые сборы «Аватара» в России, по информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», составили 3 516 796 661 рубль.

Фото: kinopoisk.ru

Напомним, 10 января сообщалось, что комедия «Чебурашка» обогнала по сборам «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

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Антон Гаврилов