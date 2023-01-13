За 5 лет в предприятия промышленного кластера Татарстана инвестировали 5 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

На заседании правления и отраслевых комитетов Промышленного кластера Татарстана подвели итоги 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.

За 5 лет объем инвестиций на предприятиях Промышленного кластера Татарстана составил около 5 миллиардов рублей.

Как сообщила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, за прошедший год предприятия кластера получили около 2 млрд рублей государственной поддержки и льготного финансирования. Кроме того, Промышленный кластер подписал 56 новых соглашений о сотрудничестве. Запущена вторая очередь производства «Зиас машинери Поволжье», «Профтермо», «Блик», «Питон Кама».

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

В августе «Реальное время» писало, что в Татарстане появится кластер предприятий легкой промышленности. По словам министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, кластер позволит системно подойти к развитию отрасли — от выращивания сырья до готовой продукции, и запустить легкую промышленность.

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Айрат Назипов