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Выяснились подробности ДТП, в котором погибла чемпионка России по хай-дайвингу Салямова

13:37, 13.01.2023
Выяснились подробности ДТП, в котором погибла чемпионка России по хай-дайвингу Салямова
Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

По предварительным данным, ДТП, в котором погибла 23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова, произошло по вине водителя Volkswagen Tiguan. Он влетел в Mitsubishi Lancer, на пассажирском сиденье которого находилась спортсменка. Об этом сообщают «Известия».

В результате ДТП также погиб водитель Mitsubishi Lancer. Водитель и пассажирка Volkswagen Tiguan были госпитализированы.

Сообщается, что истинного виновника аварии еще предстоит установить.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. Трагедия произошла 12 января на 163-м километре автодороги Сортавала в Лахденпохском районе Карелии. В связи с произошедшим коллектив Министерства спорта Республики Татарстан выразил глубокие соболезнования родным и близким Салямовой.

Лейла Салямова родилась 24 марта 1999 года в Саратове. Она является чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года, когда Салямова выступала за Татарстан.

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Антон Гаврилов
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