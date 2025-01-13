Ян Арт — о максимуме индекса доллара: «Никаких предпосылок не было»

Финансовый эксперт дал прогноз дальнейшего поведения валюты

Фото: Роман Хасаев

Индекс доллара достиг 110 пунктов

Впервые с 10 ноября 2022 года индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов. Такой рост стал возможным благодаря опубликованным в пятницу сильным данным по занятости в США, которые ухудшили перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Об этом сообщает РБК.



По состоянию на 12.27 мск индекс DXY вырос на 0,48%, достигнув 110,176 пункта. К 13.45 мск рост замедлился до 0,34%, и индекс составил 110,018 пункта. Индекс DXY отражает стоимость доллара США по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, включая евро, японскую иену и британский фунт.

Впервые с 10 ноября 2022 года индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Доллар продолжил укрепляться после выхода данных о занятости, что способствовало его росту по отношению к другим валютам. В понедельник он достиг двухлетнего рекорда, составив $1,0208 за евро и $1,2123 за фунт стерлингов. Рынки уже закладывают в цены лишь одно снижение процентной ставки ФРС в 2025 году.

Доллар укрепляется с момента победы Дональда Трампа на выборах США. Ожидается, что его политика, включая введение пошлин на экспорт и снижение налогов, будет подпитывать инфляцию. Это может еще сильнее ограничить перспективы снижения ставок ФРС США.

«Редкий случай на рынке»

При этом, как рассказал «Реальному времени» финансовый эксперт — член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности кандидат экономических наук Ян Арт, предпосылок для такого значительного роста индекса доллара не было.

— Никаких предпосылок не было. Дело в том, что идеология трампономики 2.0 (политика администрации Трампа после его второй победы на выборах, — прим. ред.) должна быть направлена на укрепление доллара по отношению к другим валютам, поскольку это стимулирует экспорт американской продукции. И вдруг мы увидели диссонанс между заявленной политикой Трампа — возвращение производства в США — и твердым долларом, который явно этому противоречит, — пояснил он.

Этот диссонанс, по его словам, можно объяснить двумя причинами:

Заявления Дональда Трампа побудили американских инвесторов вкладываться в золото и наличные деньги: «Для них они являются неким убежищем на всякий случай, потому что продолжающиеся мировые конфликты их отпугивают».

Инфляция в США вновь повышается, при этом на рынке труда дела обстоят хорошо. Это позволяет ФРС замедлять темпы снижения ставки: «Соответственно, притом что ФРС снижает ставку крайне медленно, другие регуляторы снижают ставку более энергично. Возникает разница между более прибыльным долларом и другими валютами».

При этом, как рассказал «Реальному времени» финансовый эксперт — член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности кандидат экономических наук Ян Арт, предпосылок для такого значительного роста индекса доллара не было. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Что касается последствий, американскую экономику это приведет к снижению активности на фондовом рынке и опасениям инвесторов, считает Арт. По этим причинам может замедлиться и развитие экономики.

— На российском рынке такой высокий индекс вносит свой вклад в девальвацию рубля. Одновременно можно рассчитывать, что снижение индекса снизит и темпы девальвации в этом году. Вероятность, что в 2025 году доходность по рублевым депозитам по-прежнему будет обгонять девальвацию рубля по отношению к доллару, сохраняется. И это хорошо, — добавил эксперт.

В целом собеседник издания считает, что дальнейший рост индекса доллара маловероятен:

— Для меня такой уровень — это что-то ненормальное. Поэтому мне кажется, что это уже пик, дальше расти индекс не может. Но дальше все будет зависеть от следующих действий: инаугурация, первые решения на посту. Еще больше будет зависеть от данных по инфляции за январь и либо от ближайшего решения ФРС, либо от их риторики. Мне трудно себе представить индекс доллара в 115 пунктов, но все бывает в первый раз. Думаю, что до конца зимы он будет оставаться на нынешнем уровне.

Елизавета Пуншева