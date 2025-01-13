Товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных $244,8 млрд в 2024 году

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Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2024 года достиг рекордной отметки в $244,8 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно таможенным данным, импорт китайских товаров в Россию в 2024 году составил $115,5 млрд, показав рост в 4,1% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки товаров из России в Китай остались на уровне 2023 года, составив $129,32 млрд.

В декабре 2024 года товарооборот между двумя странами достиг $21,973 млрд. Россия ввезла в Китай товаров на $10,67 млрд, а Китай в Россию — на $11,303 млрд.

Напомним, что в 2023 году товарооборот между Китаем и Россией вырос на 26,3%, достигнув рекордных $240,11 млрд. Ранее лидеры России и Китая ставили задачу удвоить товарооборот и довести его до $200 млрд к 2024 году, что было достигнуто уже в ноябре 2023 года.

Рената Валеева