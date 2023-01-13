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Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал Камилу Валиеву

19:30, 13.01.2023
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал Камилу Валиеву
Фото: fsrussia.ru

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву, сообщает ТАСС.

РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины фигуристки в нарушении антидопинговых правил. Суд установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако она не несла за это «никакой вины или небрежности».

WADA намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Фото: vk.com/rusada (архив)

В конце декабря глава РУСАДА Вероника Логвинова в ответ на обвинения WADA в задержке расследования дела фигуристки из Казани Камилы Валиевой заявила, что РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе:

— Было проведено расследование по персоналу, который работал с несовершеннолетней спортсменкой, мы обязаны были провести его и всегда проводим расследование в случаях, когда дело касается защищенных лиц, — сказала Логвинова.

Напомним, еще в феврале 2022 года в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Скандал начался в разгар Олимпиады-2022.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

Отметим, что в сентябре РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой. А спустя 2 месяца WADA подало в суд на РУСАДА по делу фигуристки. Организация потребовала принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

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Маргарита Головатенко
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