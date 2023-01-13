Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал Камилу Валиеву

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву, сообщает ТАСС.



РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины фигуристки в нарушении антидопинговых правил. Суд установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако она не несла за это «никакой вины или небрежности».

WADA намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Фото: vk.com/rusada (архив)

В конце декабря глава РУСАДА Вероника Логвинова в ответ на обвинения WADA в задержке расследования дела фигуристки из Казани Камилы Валиевой заявила, что РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе:

— Было проведено расследование по персоналу, который работал с несовершеннолетней спортсменкой, мы обязаны были провести его и всегда проводим расследование в случаях, когда дело касается защищенных лиц, — сказала Логвинова.

Напомним, еще в феврале 2022 года в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Скандал начался в разгар Олимпиады-2022.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

Отметим, что в сентябре РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой. А спустя 2 месяца WADA подало в суд на РУСАДА по делу фигуристки. Организация потребовала принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

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Маргарита Головатенко