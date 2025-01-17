МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 1,4%

Фото: Сейтумерова Анна

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на 2025 год до 1,4% с предыдущих 1,3%, а также оценку за 2024 год с 3,6 до 3,8%. Об этом сообщили в Интерфакс.

Однако новая оценка все еще ниже базового прогноза Минэкономразвития, который ожидает рост на уровне 2,5%. В 2026 году МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики до 1,2%. В то же время прогноз по глобальной инфляции на 2025 год снизился до 4,2%.

Несмотря на небольшое повышение прогноза, МВФ прогнозирует дальнейшее замедление темпов роста российской экономики до 1,2% в 2026 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее указывал на пессимистичность оценок МВФ, подчеркивая что они не учитывают меры, принимаемые российскими властями для поддержания экономики.

Кроме того, в новом отчете МВФ также скорректированы прогнозы по глобальным показателям, включая инфляцию и объем мировой торговли. В частности, прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой на 2025 год был повышен до 2,1%, а уровень роста мировой экономики остается на уровне 3,3%.



Напомним, что по данным Росстата, объем валового внутреннего продукта (ВВП) России за третий квартал 2024 года достиг 49,5 трлн рублей. В физическом выражении ВВП увеличился на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом дефлятор составил 6,6%.



Анастасия Фартыгина