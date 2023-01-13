Депутат из Набережных Челнов направит письма против роста тарифов президентам России и Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

Лидер «Коммунистов России» в Набережных Челнах и депутат Горсовета Татьяна Гурьева планирует отправить письма против роста тарифов. Конечными получателями обращения должны стать: президент России Владимир Путин, глава Татарстана Рустам Минниханов, правительство РФ, депутат Госдумы Альфия Когогина, Госкомитет РТ по тарифам и ФАС России. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

В обращении предлагается отменить повышение тарифов на коммунальные услуги за декабрь 2022 года.

— Мы знаем, что в советское время тарифы на коммунальные услуги были минимальными, стабильными, плата за услуги ЖКХ составляла до 3% от дохода семьи. При Иосифе Сталине, в тяжелые послевоенные годы, цены на жизненно важные товары и услуги ежегодно снижались. Уверены, что такие возможности есть и у нынешней России, и у Татарстана, который является одним из передовых регионов страны, — сказано в обращении.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря вызвал массовое недовольство жителей Татарстана. Люди начали жаловаться в соцсетях, что тарифы за декабрь выросли не на 9%, как и было обещано ранее, а на другую, «космическую» сумму.

Отметим, что в администрации Набережных Челнов заявили, что тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение в городе — одни из самых низких в Татарстане.

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Айрат Назипов