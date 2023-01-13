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Алексей Песошин поручил разработать концепцию развития транспортной отрасли Татарстана

14:59, 13.01.2023
Алексей Песошин поручил разработать концепцию развития транспортной отрасли Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разработать концепцию развития транспортной отрасли республики. Об этом стало известно на коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

— Сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава увеличивают затраты на эксплуатацию и себестоимость перевозок, — пояснил Алексей Песошин.

Поручение дано Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отметим, что столица Татарстана в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта попала в топ-5 лидеров. Казань набрала 69,2 балла и заняла 4-е место.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей, на основании которых определялся общий рейтинг городов: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

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Луиза Игнатьева
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